Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2877 пациентов за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2877 пациентов за сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2877 пациентов за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба в четверг, 20 мая.

Всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 035 739 пациентов.

За последние 24 часа было подтверждено 3312 новых случая заражения COVID-19, госпитализированы 1106 человек, 55 пациентов скончались.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2877 пациентов за суткиФото: Оперштаб

Всего в России за последние сутки коронавирус выявили у 9232 человек. Из них 14,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались в стране за сутки 396 человек, выздоровели 9983 пациента.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум

статистикапандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Все мнения
О проекте