Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2877 пациентов за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2877 пациентов за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба в четверг, 20 мая.

Всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 035 739 пациентов.

За последние 24 часа было подтверждено 3312 новых случая заражения COVID-19, госпитализированы 1106 человек, 55 пациентов скончались.

Фото: Оперштаб

Всего в России за последние сутки коронавирус выявили у 9232 человек. Из них 14,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались в стране за сутки 396 человек, выздоровели 9983 пациента.

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