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Украина предложила «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта

Анастасия Колоскова

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Украина предложила «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта
Фото: president.gov.ua

Украина готова предоставить «Газпрому» 50-процентную скидку на транзит газа в Европу свыше объема в 40 миллиардов кубометров в день, который предусмотрен контрактом. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

— Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для «Газпрома», — цитирует украинского лидера издание Bloomberg.

По словам Зеленского, Украина гарантирует транзит и ряд особых антикризисных условий для объемов, превышающие те, что предусмотрены по контракту.

Президент выразил уверенность в том, что если это не будет сделано «прямо сейчас»,Европа предстоящей зимой понесет «огромные» потери.

— Только быстрые скоординированные меры могут остановить кризис, — заключил Зеленский.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия полностью выполнит свои обязательства по поставкам газа в Европу, а также постарается реализовать дополнительные заказы при их наличии.

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