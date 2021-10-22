Скончался американский актер Питер Сколари

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Американский актер Питер Сколари умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на менеджера актера Эллен Любин Саницки.

Саницки рассказала, что последние два года актер боролся с онкологическим заболеванием.

Питер Сколари снялся во многих фильмах и сериалах, а также выступал в мюзиклах на Бродвее. Зрители запомнили его по ролям в проектах «Закадычные друзья», «Ньюхарт», «Девчонки» и другим.