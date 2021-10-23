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Генеральный директор «Олимпийского» умер от осложнений после COVID-19

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Генеральный директор «Олимпийского» умер от осложнений после COVID-19
Фото: киевскаяплощадь.рф

Генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в пятницу, 22 октября, на сайте группы компаний «Киевская площадь».

Гурецкий скончался от осложнений после коронавируса.

Отмечается, что он на протяжении долгих лет возглавлял «Олимпийский», был внимательным руководителем и другом для многих сотрудников.

— Он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был редким профессионалом своего дела и достойным человеком, — сказано на сайте.

Руководство и коллектив группы компаний «Киевская площадь» выразили соболезнования родным и близким Гурецкого.

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