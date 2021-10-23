Генеральный директор «Олимпийского» умер от осложнений после COVID-19
Генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в пятницу, 22 октября, на сайте группы компаний «Киевская площадь».
Гурецкий скончался от осложнений после коронавируса.
Отмечается, что он на протяжении долгих лет возглавлял «Олимпийский», был внимательным руководителем и другом для многих сотрудников.
— Он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был редким профессионалом своего дела и достойным человеком, — сказано на сайте.
Руководство и коллектив группы компаний «Киевская площадь» выразили соболезнования родным и близким Гурецкого.