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Россияне не возвращают каждый десятый взятый кредит

Михаил Алимов

Общество
Россияне не возвращают каждый десятый взятый кредит
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В России к началу осени просрочили платежи по 7,1 миллиона кредитов, что составляет десятую часть от всех займов. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс».

— По состоянию на 1 сентября 2021 года каждый десятый кредит, выданный банком физическому лицу, является проблемным, то есть не обслуживался в течение 90 и более дней. В абсолютном значении более 7,1 миллиона кредитов находится в данный период в стадии дефолта. С начала года показатель вырос на три процента, — передает РИА Новости данные исследования.

При этом за 2020 год показатель увеличился на шесть процентов. По оценке аналитиков, произошло незначительное снижение темпов роста количества просроченных кредитов, но ситуация с обслуживанием частных лиц по-прежнему остается нестабильной.

Отмечается, что 60 процентов проблемных займов выданы наличными, 37 — на кредитные карты. Еще 1,5 процента связаны с автомобильными кредитами, а 0,5 процента — с ипотекой.

Количество непогашенных кредитов продолжит расти и к концу года достигнет отметки 7,5 миллиона.

До этого сообщалось, что правительство Российской Федерации направит более 14,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей. Такая помощь будет оказана 32 тысячам российских семей. Так, государство погасит до 450 тысяч рублей из платежей, потраченных на ипотеку.

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