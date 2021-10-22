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Кабмин РФ направит еще более 14,5 миллиарда рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

Полина Долганова

Общество
Кабмин РФ направит еще более 14,5 миллиарда рублей на погашение ипотеки для многодетных семей
Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации направит более 14,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, такая помощь будет оказана 32 тысячам российских семей. Так, государство погасит до 450 тысяч рублей из платежей, потраченных на ипотеку.

Чтобы получить помощь, гражданам нужно обратиться в банк, где был оформлен кредит.

В общей сложности объем финансирования данной программы в текущем году превысит отметку в 68 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

19 октября сообщалось, что российским семьям с детьми дополнительно выделят 28,3 миллиарда рублей в качестве поддержки. Средства будут выплачиваться ежемесячно. Размер выплаты будет рассчитываться на основании среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума по субъекту.

Михаил Мишустин рассказал, что детей рождается все больше, поэтому в регионах возникла необходимость в дополнительном финансировании.

В сентябре вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году власти охватят мерами социальной поддержки 2,5 миллиона российских семей в рамках реализации национального проекта «Демография». По ее словам, в правительстве планируют продолжать развивать мероприятия по повышению благополучия семей в России.

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