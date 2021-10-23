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Более 1700 НКО получают поддержку от московских коворкинг-центров

Михаил Алимов

Город
Более 1700 НКО получают поддержку от московских коворкинг-центров
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице с начала года к коворкинг-центрам присоединились 385 некоммерческих организаций (НКО). Всего их количество увеличилось до 1743.

В сети коворкинг-центров НКО находятся 11 площадок в разных частях города. Обратиться к ним за поддержкой могут любые организации, которые реализуют московские проекты во благо жителей.

Для них доступны удобные для работы места с современным техническим оснащением, площадки для проведения встреч. К сотрудникам коворкинг-центров можно обратиться за помощью и консультацией по интересующим вопросам.

— В Москве работают более шести тысяч некоммерческих организаций социальной направленности. Каждая из них занимается своим делом: защитники природы помогают бездомным животным, спортивные организации развивают культуру ЗОЖ. Есть те, кто заботится о пенсионерах и людях с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семьях. Наши коворкинг-центры — это площадки, где они могут собираться вместе с единомышленниками, работать и придумывать новые проекты. Особенно приятно, что число наших партнеров постоянно растет, — рассказал руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Например, в одном из центров возле метро «Рязанский проспект» одна НКО помогает подросткам социализироваться после трудной жизненной ситуации. А в другом коворкинге спортивный клуб по тхэквондо собирается и решает организационные вопросы. В третьем для театральной студии печатают афиши и предоставляют профессионального фотографа для освещения мероприятий.

Для получения помощи НКО нужно обратиться в один из коворкингов и подписать соглашение о сотрудничестве, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на портале «Город идей» доступно новое голосование. В проекте «Культура рядом» москвичи выбирают, чего не хватает библиотекам и культурным центрам их района: кофейни, выставочного пространства или, может быть, коворкинга. Горожане определят, как сделать культурные объекты настоящими коммуникационными центрами для общения и встреч. До 25 октября продолжается голосование за лучшие идеи в каждом районе.

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