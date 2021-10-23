Более 1300 нежилых помещений приобрели у Москвы с начала 2021 года

Фото: instagram.com/mos_tender

В столице с начала текущего года реализовали на торгах 1302 нежилых помещения. Это на 45 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом в субботу, 23 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет. С января по сентябрь 2019 года на торгах было реализовано 382 объекта нежилого фонда площадью 64,7 тысячи квадратных метров, а за тот же период прошлого года — 651 объект площадью 56,12 тысячи квадратных метров. За девять месяцев этого года совершено уже 1302 сделки по продаже недвижимости площадью 80,8 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

По его словам, 68 процентов сделок совершили физические лица. Юридические приобрели около 17 процентов, а еще 15 купили индивидуальные предприниматели.

На рост повлияло изменение документооборота: с прошлого года он полностью переведен в электронный вид. Доступны и онлайн-экскурсии по помещению с возможностью его осмотра в 3D-формате.

Отмечается, что 632 помещения купили на юго-западе города, 119 объектов в ЗАО и 87 в СВАО.

— Средняя площадь нежилых объектов, проданных на торгах в январе–сентябре, составила 63 квадратных метра. Самым крупным объектом стало помещение площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на Средней Переяславской улице в ЦАО, реализованное в июне. В том же месяце другой инвестор приобрел самый маленький объект (площадью 4,6 квадратного метра) у станции метро «Профсоюзная» в ЮЗАО, — сообщил руководитель московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Подробнее о недвижимости и выставленных лотах можно узнать на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города», передает официальный сайт мэра столицы.

До этого Ефимов рассказал, что перечень предназначенных для имущественных мер поддержки малого и среднего предпринимательства помещений пополнили еще 108 нежилых объектов с начала 2021 года. Их общая площадь составила около шести с половиной тысяч квадратных метров.