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Спасатели Москвы за 2021 год выручили из беды около 500 животных и птиц

Михаил Алимов

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Спасатели Москвы за 2021 год выручили из беды около 500 животных и птиц
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные спасатели с начала 2021 года помогли около 500 животным и птицам. Среди них большинство были домашними питомцами, но в беду попадали и дикие виды.

Например, в квартиру на 16-м этаже залетела летучая мышь, забралась под потолок и уснула. Хозяева вызвали специалистов, те аккуратно поймали зверька, выяснили, что с ним все в порядке, и отпустили на волю.

Спасатели Москвы за 2021 год выручили из беды около 500 животных и птицФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Лис встретили на территории детских садов на юге города. Спасатели нашли животных и передали их сотрудникам московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. Они помогли лисам и вернули их в естественную среду обитания.

Выручили и лошадь, которая застряла в ручье в ТиНАО. Для этого использовался полиспаст — грузоподъемное устройство, состоящее из подвижного и неподвижного блоков, соединенных между собой веревками. Животное достали и довели до конюшни вместе с хозяином.

Специалисты напоминают: если москвичи встречают дикое животное в городе, нужно набрать единый номер 112 и рассказать о случившемся. Спасатели обучены взаимодействовать с животными и при необходимости оказать помощь, передает официальный портал мэра столицы.

В начале октября в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщали, что более 70 животных и птиц прошли реабилитацию в столичном центре передержки диких животных в 2021 году. При этом свыше 50 диких зверей и птиц вернулись в естественную среду обитания, а 18 экзотических животных были переданы в зоопарки.

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