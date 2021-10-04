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Более 70 зверей и птиц в 2021 году прошли реабилитацию в Центре передержки животных

Дарья Чентаева

Общество
Более 70 зверей и птиц в 2021 году прошли реабилитацию в Центре передержки животных
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Более 70 животных и птиц прошли реабилитацию в столичном Центре передержки диких животных в 2021 году. Об этом рассказали в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

— Более 70 зверей и птиц прошли реабилитацию в Центре передержки диких животных в этом году. За девять месяцев 2021 года в центр поступили 112 особей. Из них более 50 диких зверей и птиц вернулись в естественную среду обитания, 18 экзотических животных передали в зоопарки, — сообщается в материале.

В настоящий момент в центре реабилитации находится более 500 диких зверей. Все подопечные центра проходят полное обследование и реабилитацию. После этого некоторых из них отправляют жить в дикую природу или зоопарки. Некоторые животные и птицы навсегда остаются в центре.

Ранее эксперт рассказала, что многие животные в лесах Московской области в октябре начинают активно готовиться к зимнему периоду. Например, белки запасаются орехами, грибами, ягодами, желудями, плодами деревьев. Ежи в конце октября начнут искать себе убежище на зимний период. При этом зверьки сортируют запасы и всегда знают, что нужно съесть в первую очередь.

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