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Эксперт рассказала о поведении лесных животных в октябре

Ирина А. Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала о поведении лесных животных в октябре
Фото: Pixabay

Многие животные, обитающие в подмосковных лесах, в октябре начинают активную подготовку к зимнему периоду. Об этом сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Так, белки активно ведут заготовку запасов, а в конце месяца ежи начнут искать себе убежище на зимний период. Чтобы пережить зиму, белки в настоящее время активно запасаются орехами, грибами, ягодами, желудями, плодами деревьев. При этом зверьки сортируют запасы и всегда знают, что нужно съесть в первую очередь.

А вот зайцы, по словам эксперта, не спешат начинать подготовку к зиме.

— Его главная задача сейчас - быть таким хитрым и шустрым, чтобы самому не стать добычей, — пояснила она.

Также в регионе начался массовый отлет перелетных птиц на юг, однако основной пик миграции наступит чуть позже.

В подмосковных лесах также встречаются медведи, поэтому грибникам стоит быть осторожнее. Так, в сентябре в Можайском городском округе хищник напал на человека. Мужчине удалось убежать к дороге, но животное укусило его за ногу.

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