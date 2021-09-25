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Медведь напал на грибника в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия
Медведь напал на грибника в Подмосковье
Фото: pexels.com / Janko Ferlic

Медведь напал на мужчину в Подмосковье, когда тот собирал грибы. Об этом стало известно из СМИ в субботу, 25 сентября.

Грибник во время нападения медведя находился в лесу на 127 километре Минского шоссе в Можайском округе. Мужчине удалось убежать к дороге, но животное укусило его за ногу. Из-за тяжести травмы, ногу грибника пришлось ампутировать.

По словам местных жителей, на мужчину могла напасть медведица, которую ранее заметили недалеко от места нападения, пишет «Москва 24».

Видео: Москва 24, Telegram-канал

До этого спасатели вывели заблудившихся грибников из леса в ТиНАО. Вечером 17 сентября дежурная смена выехала на специальном автомобиле в ТиНАО по заявке из деревни Товарищево. В лесу возле населенного пункта потерялись грибники.

С помощью навигатора специалисты оперативно обнаружили потерявшихся мужчину и женщину, после чего вывели их из леса.

Этим летом в деревне Зыбино в Новой Москве прошла тренировка по эвакуации заблудившихся в лесу. Спасатели показали широкий арсенал техники и слаженность действий.

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