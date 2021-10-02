Подмосковные белки начали подготовку к зиме

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Подмосковные белки стали активно готовиться к предстоящей зиме. Сейчас они утепляют свои жилища и запасаются едой. Об этом рассказали в пресс-службе областного Комлесхоза.

В домике белки затыкают все щели мхом и сухой травой. В качестве дверцы они сооружают ком из веток и других материалов.

Для зимы белки запасаются орехами, грибами, плодами деревьев и ягодами, говорится на сайте «Подмосковье сегодня». Зверьки сортируют запасы и четко знают о том, что им нужно съесть в первую очередь.

Свои тайники с едой белки тщательно маскируют. Расположение кладовых они хорошо запоминают и могут найти девяносто пять процентов запасов.

В сентябре «ВМ» писала о птицах, которые уже улетели на юг. Тогда начали улетать птицы, которые питаются насекомыми. В связи с наступлением холодов насекомых становится все меньше. Также в начале сентября на зимовку улетают славки: черноголовка и серая.