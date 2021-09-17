Жителям Московского региона рассказали, какие птицы уже улетели на юг

Фото: pixabay.com

В первый месяц осени из Московской области в теплые края улетели стрижи, славки и певчие птицы. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Виктор Зубакин.

— Прежде всего, улетели стрижи, они отлетают одними из первых. Их основная масса отлетает в конце июля — начале августа после того, как они заканчивают гнездование, — пояснил он.

Эксперт отметил, что сейчас начали улетать птицы, которые питаются насекомыми. В связи с наступлением холодов насекомых становится все меньше. Также в начале сентября на зимовку улетают славки: черноголовка и серая. По словам Зубакина, в Московском регионе еще остались пеночки, относящиеся к тому же семейству.

В сентябре улетают главные певчие птицы — соловьи, вслед за ними на юг отправятся дрозды. Эти птицы ищут себе пищу в лесной подстилке, но когда выпадет снег, это станет невозможным. Кроме того, эксперты отмечают миграцию пернатых из северных регионов. Так, осенний перелет птиц более продолжительный по времени, в отличие от весеннего.

— До самого снега обычно задерживаются такие птицы, как зарянки и дрозды, а из водоплавающих остаются до замерзания водоемов различные утки и чайки. Но тут сложность в том, что часть чаек и уток остается на зимовку в Московской области и Москве, в частности, на незамерзающих участках Москвы-реки, — сообщил Зубакин.

Специалист отметил, что к уткам, зимующим в Московском регионе, относят крякву, гоголей, больших крохалей, хохлатых крохалей и ряд других редких птиц. Среди этого разнообразия выделяются воробьи и синицы — они зимой перемещаются по региону в поисках корма, но не улетают на юг. Зубакин добавил, что таких птиц с каждым годом становится больше, сообщает РИАМО.