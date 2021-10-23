В Госдуме предложили способы защиты пенсионеров от квартирных аферистов

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Сделки с недвижимостью пенсионера нужно проводить в присутствии социального работника или нотариуса. Это позволит защитить пожилого гражданина от мошеннических действий. В то же время регистрирующие органы должны внимательнее следить за подобными операциями и при подозрении о мошенничестве «замораживать» их. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

По словам депутата, злоумышленники любыми способами пытаются получить выгоду от уязвимой группы населения. Непорядочные люди делают свою «работу» настолько тонко, что доказать факт мошенничества зачастую крайне сложно. Избежать подобных преступлений, снизить риски их возникновения поможет комплексный подход, уверен Нилов.

— Для отдельных, уязвимых категорий граждан должен быть контроль со стороны социальной защиты. Для каких-то сделок должен вводиться полный запрет, какие-то сделки должны быть зарегистрированы нотариально. И социальная реклама должна работать. Также у нас есть юридические фирмы, которые работают на государство. Они должны бесплатно оказывать юридическую помощь незащищенным людям, — сказал депутат.

Собеседник «ВМ» обратил особое внимание на то, что органы, регистрирующие сделки с недвижимостью пожилых и незащищенных людей, должны более внимательно относится ко всем операциям с жильем: подробно проверять документы и в случае сомнений сразу же отправлять их на дополнительную экспертизу.

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