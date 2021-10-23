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Названы самые популярные у россиян страны для отдыха

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы самые популярные у россиян страны для отдыха
Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

Наибольшим спросом у российских туристов пользуются страны, открытые для посещения без карантина. Самые популярные из них — Турция и Египет. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

— Сейчас в приоритете — принцип открытости страны. У нас открыты 70 стран, но реально доступны для въезда без карантина только 14, — отметил он.

По словам эксперта, больше всего российских туристов традиционно интересуют Египет и Турция.

Высокий спрос наблюдается и на другие направления, которые не требуют изоляции по прибытии, подчеркнул Горин.

— Без карантина доступны Греция, Хорватия, Кипр, Болгария, Венгрия, Сербия, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Венесуэла и Доминикана, — сказал он.

При этом россияне не планируют поездки за границу заранее: из-за постоянно меняющихся ограничений в большинстве случаев туристы определяются с выбором за несколько недель до вылета, заключил специалист.

В Роспотребнадзоре ранее рекомендовали на время нерабочих дней в стране отказаться от похода в гости, длительного общения в закрытых пространствах, а также снизить количество необязательных перемещений. Гражданам, которые не смогут минимизировать контакты, нужно продолжить носить маски и пользоваться антисептиками, отметили в ведомстве. Для передвижения по городу специалисты посоветовали использовать машины, а при плохом самочувствии сразу обращаться к специалистам.

20 октября президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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