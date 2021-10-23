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Названы восемь самых покупаемых книг в России в 2021 году

Михаил Алимов

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы восемь самых покупаемых книг в России в 2021 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стали известны самые популярные книги у россиян за 2021 год. Списком из восьми активно покупаемых произведений с «Вечерней Москвой» поделились аналитики ОФД «Такском».

Как отмечается, топ-8 самых покупаемых книг в России с января по сентябрь 2021 года выглядит так: «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» — Михаил Лабковский; «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» — Джен Синсеро; «Зеленый свет» — Мэттью Макконахи; «Букварь» — Надежда Жукова; «Замок из стекла. Что скрывает прошлое» — Джаннетт Уоллс; «Тени тевтонов» — Алексей Иванов; «Зима близко: средневековый мир «Игры престолов» — Каролин Ларрингтон; «Спящие красавицы» — Стивен Кинг.

При этом большей популярностью пользуются книги в мягком переплете, потому что их удобнее брать с собой и читать в транспорте.

Эксперты отметили рост продаж книг в электронном и печатном форматах среди всех россиян. Причем выросла и цена на бумажные версии — на девять процентов по стране в сравнении с январем–сентябрем 2020 года. Так, средний чек на печатную книгу сейчас 230 рублей.

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