Андрей Бочкарев сообщил о готовности кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ

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Наземная часть столичного кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ построена на 45 процентов. Об этом в субботу, 23 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории ИНТЦ МГУ ведется активное строительство флагманского корпуса — кластера «Ломоносов». На сегодняшний день полностью завершены работы подготовительного периода и нулевого цикла, также завершено возведение несущих конструкций подземной части. Устройство наземной части завершено на 45 процентов, — рассказал он.

На данном этапе возводят монолитные конструкции пятого этажа. Общая площадь здания составит 65 тысяч квадратных метров. В нем будет десять этажей, а внутри разместятся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, а также центры сертификаций и испытаний.

До этого Бочкарев заявил, что в 2023 году на территории Международного медицинского кластера «Сколково» планируется завершить строительство сразу пяти объектов. Среди них не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства, а также сопутствующая инфраструктура, отметил заммэра.