Меркель заявила, что осознала политические разногласия с Путиным еще 20 лет назад

Фото: Администрация президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что еще в 2001 году во время выступления российского лидера Владимира Путина в бундестаге осознала наличие серьезных политических разногласий с ним. Этим она поделилась с немецким изданием Suddeutsche Zeitung в интервью.

— Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства, — заявила политик.

Меркель отметила, что не могла представить себе дальнейшие политические действия Путина. Также она не думала о возникновении настоящих военных действий на востоке Украины.

По ее словам, влияние ФРГ в мире снижается, несмотря на богатство страны. Случилось это из-за «изменения баланса сил», считает канцлер.

— Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 триллиона долларов, был несколько ниже, чем у Германии с ее 2,8 триллиона. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 триллиона долларов, а наш вырос до 3,8 триллиона, — передает ее слова ТАСС.

Меркель отметила необходимость в сплочении Европы и сохранении влияния Германии на политическую обстановку в мире.

До этого сообщалось, что лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили встречу министров иностранных дел в «нормандском формате». Они договорились провести ее в ближайшее время.