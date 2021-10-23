Специалисты отремонтировали четыре подземных перехода в столице за 2021 год

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

5-1 донской проезд 23 соор 1 Карта всех событий

В столице с начала года отремонтировали четыре подземных пешеходных перехода. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Обновленные переходы находятся на в 5-м Донском проезде, д. 23, сооружение 1; на Пролетарском проспекте, д. 10, сооружение 1; Ленинском проспекте, д. 121/1; Новочеремушкинской улице, д. 66, сооружение 1.

Их общая площадь составила почти 2,3 тысячи квадратных метров.

— Заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления, отремонтировали служебные помещения, — перечислили виды работ в Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что во время ремонта объекты полностью не перекрывали, ведь людям был необходим проход. До конца 2021 года специалисты планируют отремонтировать 14 переходов.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что проектирование пешеходного перехода в районе улицы Медиков планируется начать до конца ноября. На выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Пешеходный переход через МЦД-2 в районе улицы Медиков» объявлен открытый конкурс. Его проведением занимается подведомственное департаменту ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». Победитель должен выполнить работы в течение двух лет.