«Не надо паниковать!»: Онищенко объяснил новый максимум смертей от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Главной причиной роста заболеваемости COVID-19 в России и новых максимумов смертей от этого вируса является низкий уровень вакцинации населения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал вице-президент Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Сложившуюся в стране ситуацию эксперт назвал «понятной», поскольку наступил осенний период, дети вернулись в школу, а работники офисов — на свои места. Все это, по словам Онищенко, сыграло свою роль в распространении инфекции. При этом недостаточный уровень вакцинации граждан, в том числе в столице, собеседник «ВМ» считает главной причиной новых антирекордов:

— Москва, которая имеет все, на 10 процентов меньше вакцинировалась, чем область. Казалось бы, один и тот же регион, один менталитет, но тем не менее разница в 10 процентов. Все это сказывается на ситуации с заболеваемостью. Поэтому есть смысл заняться своим здоровьем и привиться от коронавируса, чтобы не допустить новых рекордов.

Бывший санитарный врач РФ призвал не поддаваться панике, а в кратчайшие сроки вакцинироваться от ковида:

— Не надо паниковать! Сейчас решить проблему с распространением вируса можно только через вакцину. Даже если вы заразитесь, болезнь будет протекать намного легче. Только тогда, когда большинство граждан получит укол, можно будет говорить о снижении темпов заболеваемости.

Собеседник «ВМ» уточнил, что в настоящее время важно получить укол и от вируса гриппа:

— У нас сезонная вспышка гриппа сейчас наблюдается. И это повод привиться.

Кроме того, Онищенко порекомендовал россиянам в период официальных выходных отказаться от походов в гости, посещения мест с большим скоплением людей.

За последние сутки в РФ зафиксировали 37 678 подтвержденных случаев COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3250 случаев (8,6 процента) без клинических проявлений.

За сутки от болезни умерли 1075 человек (днем ранее — 1064). Показатель уже пятые сутки подряд превышает тысячу.