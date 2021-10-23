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Народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась на 85-м году жизни

Михаил Алимов

Происшествия
Народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась на 85-м году жизни
Фото: pixabay.com

На 85-м году жизни умерла актриса Театра имени Моссовета, народная артистка России Татьяна Бестаева. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в социальных сетях Театра имени Моссовета.

— Театр имени Моссовета с прискорбием сообщает: после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Татьяна Владимировна Бестаева. Потеря невосполнима. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, — говорится в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

О дате прощания с ней будет объявлено позже.

Татьяна Бестаева родилась в 1937 году в Северной Осетии. В 1961-м окончила ВГИК и начала работать в театре. За свою жизнь сыграла более чем в 40 фильмах, множество раз выступала на сцене. Имеет звание народной артистки России, награждена орденом Дружбы, являлась лауреатом премии «Театральная весна».

СмертьартисткаТеатр им. Моссовета
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