Почти 42 тысячи человек в Москве переехали в новые квартиры по программе реновации

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве по программе реновации жилья уже получили новые квартиры почти 42 тысячи человек. Об этом в субботу, 23 октября, заявил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реализации программы реновации уже построено два миллиона квадратных метров жилья — это 155 новостроек, 126 из которых переданы под заселение. Также продолжается строительство 152 домов мощностью 2,6 миллиона квадратов, а еще 157 новостроек на три миллиона квадратных метров проектируются, — рассказал он.

Отмечается, что проведено переселение 54,8 тысячи жителей из 358 домов, из них 41,9 тысячи человек уже переехали в новые квартиры. Полностью отселен 51 дом. Их готовят к демонтажу. Уже снесены 64 старых здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев заявил, что общее число начавших переселение по программе реновации жилья в Москве в 2021 году составит около 36 тысяч человек. На 12 октября за год были переданы или планируется передать под заселение более 70 стартовых домов. С учетом актуализации плана общее количество переселенных за год жителей составит около 36 тысяч человек.