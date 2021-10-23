Синоптик пообещал москвичам сильное похолодание в понедельник

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Понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в ближайшие десять суток. Об этом в субботу, 23 октября, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, минус один-три градуса, а по области даже до минус шести градусов. Дневные температуры будут максимальные два-четыре [градуса тепла], а по области даже еще ниже, до ноля. Самый холодный день будет в течение ближайших десяти дней, — рассказал он ТАСС.

При этом выглянет солнце, ожидается период практически без осадков и облачный с прояснениями. Во вторник температура воздуха в столичном регионе поднимется до пяти-семи градусов тепла. А в среду столбики термометров покажут плюс шесть-восемь градусов.

Вильфанд также сообщил автомобилистам, что решение насчет смены колес каждый должен принять самостоятельно. Если резина без шипов он рекомендует «переобуться», потому что погодные условия уже позволяют ездить на зимней. Температура ниже пяти градусов будет часто посещать столицу.

Синоптик добавил, что в четверг еще больше потеплеет — до 8-13 градусов, а вот следующие выходные ожидаются холодными.

До этого сообщалось, что в субботу, 23 октября, столичный регион окажется за холодным фронтом обширного циклонического вихря. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–10 градусов тепла.