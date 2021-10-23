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«Погода резко поменяется»: синоптики сообщили о похолодании в Москве 23 октября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
«Погода резко поменяется»: синоптики сообщили о похолодании в Москве 23 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 23 октября, столичный регион окажется за холодным фронтом обширного циклонического вихря. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–10 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе погода резко поменяется, температура начнет понижаться до плюс 5-6 градусов ночью, днем будет не выше 10 градусов тепла, сильный порывистый ветер. Атмосферное давление, несмотря на рост,по-прежнему остается на пониженном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха значительно ниже климатической нормы.

Такие перепады метеопараметров, иногда довольно резкие, могут быть дополнительной, внешней стрессовой нагрузкой на организм. Поэтому многие люди с проблемами со здоровьем, ослабленные после перенесенных заболеваний, страдающие психоэмоциональной нестабильностью, в том числе и не метеозависимые, очень плохо переносят резкие погодные изменения. Часто это сопровождается обострением болезни и общим недомоганием. Проявления метеочувствительности говорит о слабости функциональных возможностей организма, поэтому, необходимо лечить основное заболевание, а также укреплять организм с помощью занятий спортом и прогулок под контролем лечащего врача.

Синоптик предупредил о мокром снеге в Москве и Подмосковье в выходные. Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что некомфортная погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем ожидается в столичном регионе. Он отметил, что по ощущениям температура будет казаться отрицательной, так как при влажном воздухе, осадках и порывах ветра появляется ощущение зябкости.

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