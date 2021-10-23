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Синоптик предупредил о мокром снеге в Москве и Подмосковье в выходные

Юлия Курганова

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Синоптик предупредил о мокром снеге в Москве и Подмосковье в выходные
Во вторник ожидаются усиление ветра и мокрый снег / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Некомфортная погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем ожидается в выходные в столичном регионе. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В воскресенье, 24 октября, ожидается значительное понижение температуры — днем и ночью будет от ноля до пяти градусов со знаком плюс. Облачная погода с осадками, и они во всех трех видах — снег, мокрый снег и дождь. Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 метров в секунду, — рассказал он.

Синоптик добавил, что по ощущениям температура будет казаться отрицательной, так как при влажном воздухе, осадках и порывах ветра появляется ощущение зябкости.

В субботу, 23 октября, по словам Вильфанда, будет «подготовительный к похолоданию» день. Температура днем поднимется до плюс 7-9 градусов тепла, по области — до пяти градусов тепла. Также прогнозируется небольшой дождь, передает ТАСС.

Сильный ветер в столице повалил 52 дерева и повредил 25 автомобилей. Максимальные порывы ветра в пятницу, 22 октября, достигали 21 метра в секунду. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

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