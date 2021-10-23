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Почти 200 кальянных закрыли в Москве за период ограничений по COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Почти 200 кальянных закрыли в Москве за период ограничений по COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За период действия ограничений по коронавирусу в Москве за невыполнение противоэпидемических мер приостановили работу 188 кальянных. Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре в субботу, 23 октября.

— Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами Управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года, — говорится в сообщении.

Ведомство продолжает контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах в Москве, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

22 октября сообщалось, что с начала октября в общественном транспорте Москвы выявили более 30 тысяч нарушений масочного режима. В период нерабочих дней количество контролеров в транспорте столицы увеличат втрое.

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Выписывать штрафы за проезд без маски будут 1,5 тысячи сотрудников. Сумма штрафа за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей.

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