Более 30 тысяч нарушений масочного режима выявили в транспорте столицы с начала октября

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С начала октября в общественном транспорте Москвы выявили более 30 тысяч нарушений масочного режима. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

— С начала октября в московском транспорте выявлено более 30 тысяч нарушений масочного режима. В ведомстве отметили, что на фоне нестабильной и тревожной ситуации с заболеваемостью COVID-19 учреждение стремится обеспечить максимальный уровень безопасности в московском транспорте для всех пассажиров, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в период нерабочих дней количество контролеров в транспорте столицы увеличат втрое. Теперь штрафовать в городе за проезд без маски будут 1,5 тысячи сотрудников компании.

— Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тысячи контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября — это в три раза больше, чем в обычный выходной день, — рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей. По словам Султанова, соблюдение простых правил, в том числе ношения средств индивидуальной защиты, поможет уменьшить распространение коронавируса.

До этого главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал москвичей соблюдать введенные эпидемические меры и ответственно относиться к своему и чужому здоровью. Иначе такие «выходные» будут повторяться снова и снова.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

В Роспотребнадзоре рекомендовали на время нерабочих дней в стране отказаться от похода в гости, длительного общения в закрытых пространствах, а также снизить количество необязательных перемещений. В ведомстве также рекомендовали сократить походы в магазины и по возможности пользоваться доставкой. Для передвижений по городу лучше всего использовать машины, а при плохом самочувствии сразу обращаться к специалистам.