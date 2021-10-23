Синоптик рассказала, когда в столицу вернутся тепло и солнце

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В начале следующей недели в столичном регионе ожидается солнечная погода без осадков и ветра. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, Москва сейчас находится в тыловой части антициклона, поэтому в регион холодный воздух поступает порциями:

— В воскресенье, 24 октября, будет довольно прохладно, потому что в столицу придет холодный атмосферный фронт. Ожидаются осадки в течение суток в виде дождя и мокрого снега. Грядет понижение температуры до плюс 1–3 градусов ночью и плюс 3–5 днем.

Максимальная температура будет в утренние часы, в то время как ночью показатели резко упадут, предупредила Позднякова. Постепенно в начале следующей недели власть над погодой возьмет антициклон, и осадки прекратятся, заверила собеседница «ВМ»:

— С понедельника по среду мы увидим солнце, погода будет с переменной облачностью, без дождей и снега. Все эти три дня столбики термометра в дневные часы не будут отпускаться ниже плюс 2–4 градусов, а ночью ноль – минус 2. Ночи станут значительно холоднее. Кроме того, в ночь на понедельник возможно образование гололедицы в некоторых районах города.

Температура воздуха в этот период, как уточнила метеоролог, будет ниже климатической нормы на пару градусов.

Начиная с четверга атмосферное давление в Москве будет понижаться, увеличится вероятность дождей, но температура воздуха продолжит расти:

— С 28 октября температура повысится и станет положительной. Так, ночью ожидается плюс 1–6, а днем 5–8 тепла, то есть температурные показатели снова превысят климатическую норму.

В пятницу, 29 октября, ожидается малооблачная погода, ночью и днем плюс 2–4 градуса, ветер будет дуть слабый.

Такие показатели сохранятся, по словам Поздняковой, и в следующие выходные.