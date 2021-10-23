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Пожар произошел в квартире жилого дома на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на западе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Витебская улица, 8к2 Карта всех событий

Возгорание произошло в квартире жилого дома на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 23 октября.

Инцидент случился на Витебской улице, 8, корпус 2. Открытое горение балкона, как уточнил собеседник «ВМ», наблюдается в квартире на пятом этаже. Наличие пострадавших уточняется.

19 октября в МЧС сообщили, что в жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар, из которого спасли шесть человек. Возгорание произошло в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома на Большой Черемушкинской улице.

В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

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