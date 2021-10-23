МЧС предупредило москвичей о ветре до 18 метров в секунду в субботу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве в субботу, 23 октября. Об этом сообщили в столичном МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один–два часа с сохранением до 18:00 23 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13–18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ведомство в связи с ухудшением погоды рекомендовало горожанам быть внимательными и осторожными. Кроме того, жителям стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, отмечается на сайте МЧС.

Об аналогичных погодных условиях предупредил и столичный комплекс городского хозяйства. Москвичам не следует укрываться под деревьями и парковать около них автомобили, сообщает Telegram-канал ведомства.

23 октября глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что самым холодным днем в ближайшие десять суток станет понедельник, 25 октября. Ночные температуры в Москве составят минус один–три градуса, а дневные — два–четыре градуса.

Во вторник, 26 октября, температура воздуха в столичном регионе поднимется до пяти–семи градусов тепла. А в среду, 27 октября, столбики термометров покажут шесть–восемь градусов.