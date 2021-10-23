«Ельцин-центр» высказался о выступлении Самойлова на Ural Music Night

Фото: Instagram/yeltsincenter

«Ельцин-центр» в Екатеринбурге может отказаться от сотрудничества с фестивалем Ural Music Night после скандального выступления бывшего участника группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 23 октября.

— На нашей самой большой сцене, в Атриуме, собрались несколько сотен человек. В финале вечера в «Ельцин-центре» к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов, — говорится в сообщении.

Он закончил выступление нецензурной речью, в ходе которой заявил о ненависти к либералам и «Ельцин-центру», уточнили в пресс-службе. Исполнитель, по мнению центра, позволил себе «откровенно гомофобные» заявления.

Команда центра не может оставить «выходку» музыканта без ответа, поэтому оставляет за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ural Music Night.

Самого бывшего участника «Агаты Кристи» более не желают видеть в стенах учреждения, отмечается на странице «Ельцин-центра» в Instagram.