Газпром пригрозил остановить поставки газа в Молдавию из-за долгов

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Сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за газ составляет 433 миллиона долларов. Об этом заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в субботу, 23 октября.

— В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы, — рассказал он.

Тело долга, по его словам, составляет 433 миллиона долларов. С учетом просрочки платежей общая сумма достигла 709 миллионов долларов, предупредил представитель компании.

Власти Молдавии, как уточнил он, не хотят признавать сумму долга, им также не нравятся цены на газ. Газпром готов продлить контракт на поставки газа республике, если она полностью погасит долг, объяснил Куприянов.

Кишинев обратился к Газпрому с просьбой продлить контракт на октябрь и ноябрь. Компания заключила договор на октябрь и продлит его еще на месяц, если Молдавия оплатит поставки за сентябрь и октябрь, подчеркнул он.

Если страна не оплатит стоимость поставок, а договор не будет подписан с 1 декабря, Газпром остановит поставки газа, предупредил представитель организации.

Газпром не может работать в убыток, в данной ситуации, по его словам, нет политики, а есть лишь границы терпения. Молдавия сама провоцирует кризис, за полученный товар надо вовремя платить, приводит слова Куприянова РИА Новости.

22 октября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Документ предусматривает действие чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября.

За это время комиссия по чрезвычайным ситуациям «создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа», в том числе «путем отступления от нормативных положений». Во время брифинга премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что в октябре республика импортирует из России газа на треть меньше нужных объемов.