Режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа ввели в Молдавии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление одобрили депутаты из правящей «Партии действия и солидарности» на внеочередном заседании в пятницу, 22 октября.

По словам вице-председателя парламента Михаила Попшоя, проект постановления утвердили 55 голосами.

Документ предусматривает действие чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября. За это время комиссия по чрезвычайным ситуациям «создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа», в том числе «путем отступления от нормативных положений».

Во время брифинга 22 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в октябре республика импортирует из России газа на треть меньше нужных объемов. По ее словам, давление в газотранспортной сети снизилось до критических значений. В то же время делегация республики в Москве сообщила, что переговоры с Газпромом по новому контракту, на которых Молдавия добивается значительной скидки, пока проходят безрезультатно.

До этого сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в Молдавии «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на рынке газа. При этом правительство страны надеется подписать новый контракт с Газпромом до конца октября.

11 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с «Газпромом» о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.