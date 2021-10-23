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Большой театр введет систему QR-кодов для посетителей с 28 октября

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Большой театр введет систему QR-кодов для посетителей с 28 октября
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Россия, Москва, Театральная площадь, 1Карта всех событий

Допуск на спектакли Большого театра будет возможен с 28 октября только при наличии QR-кода. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 23 октября.

— С 28 октября 2021 года посещение спектаклей и концертов Большого театра возможно только при предъявлении зрителем своего паспорта и QR-кода (с сайта gosuslugi.ru), подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Детям до 18 лет наличие QR-кода не потребуется. Посетить мероприятия можно будет при ношении маски или респиратора, уточнили в театре.

Гости смогут подать заявление на возврат билета в кассы театра не позднее начала постановки. Это будет возможно в случае его приобретения до 24 октября, отмечается на странице Большого театра в Facebook.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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