Врач назвала говорящие о нехватке витаминов в организме сигналы

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Сухие волосы и проблемы с кожей являются одними из главных признаков нехватки витаминов в организме. Об этом сообщила врач-иммунолог Анна Шуляева.

Насторожиться, по ее словам, стоит, если кожа стала бледной, сухой и склонной к высыпаниям. Выпадение волос является еще одним маркером, указывающим на нехватку важных веществ, добавила специалист.

О недостатке витаминов сигнализируют и слоящиеся хрупкие ногти, предупредила врач. Человек в состоянии гиповитаминоза, как объяснила иммунолог, тяжело просыпается по утрам, он вял и апатичен.

Процедура УЗИ позволит выявить нехватку витаминов в организме. Нарушения с щитовидной железой являются сигналом, что следует восполнить недостаток веществ под контролем врача, приводит слова Шуляевой «АиФ».

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