Найдены пятеро пропавших охотников в горах Кабардино-Балкарии

Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

Пятеро охотников, которых искали спасатели в горах Кабардино-Балкарии, вернулись самостоятельно. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в субботу, 23 октября.

— По состоянию на 17:30 субботы поисково-спасательные работы завершены. Группа из пяти человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются, — говорится в сообщении.

Поиском пропавших занимались шесть человек и одна единица техники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС. Кроме того, в операции приняли участие аналогичное число людей и техники из ПСО Кабардино-Балкарской ПСС.

Данные о пропаже людей поступили в центр управления в кризисных ситуациях ведомства за два часа до этого. Группа из пяти человек вышла накануне ночью на охоту из села Верхняя Балкария, отмечается на сайте МЧС.