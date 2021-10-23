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Эксперты определили влияние стресса на продолжительность жизни

Иван Юминов

Общество
Эксперты определили влияние стресса на продолжительность жизни
Фото: Pexels

Недостаток физических упражнений сокращает продолжительности жизни на 2,4 года, а курение — более чем на шесть.

По данным специалистов, главными причинами, которые сокращают продолжительность жизни мужчин, являются диабет и курение. Проведенный ими эксперимент показал, что эти два фактора уменьшают срок жизни на 6,5 года.

Сильный стресс, в свою очередь, способен лишить человека двух лет и восьми месяцев. При этом недостаток упражнений не позволит прожить примерно на 2,4 года дольше.

Сокращение срока жизни, по словам экспертов, связано с устраняемыми факторами риска. Длину жизни можно увеличить, отдав выбор в пользу здорового образа жизни и уменьшения количества стрессов, отмечает Пятый канал.

22 октября сообщалось, что исследование, которое проводилось в США, показало, что у людей, которые потребляли в пищу большое количество грибов, уменьшался риск возникновения депрессии. Это может быть связано с многочисленными биологически активными соединениями, которые содержатся в грибах.

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