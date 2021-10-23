Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке города. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 октября.

— На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Объезд временно осуществляется по встречной полосе. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

22 октября сообщалось, что ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Уточняется, что три автомобилиста столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе.

На место происшествия выезжали оперативные городские службы. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

Читайте также:
ДТПМоскваТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте