Авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-востоке Москвы
Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке города. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 октября.
— На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
Объезд временно осуществляется по встречной полосе. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
22 октября сообщалось, что ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Уточняется, что три автомобилиста столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе.
На место происшествия выезжали оперативные городские службы. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.