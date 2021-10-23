Авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке города. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 октября.

— На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Объезд временно осуществляется по встречной полосе. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

22 октября сообщалось, что ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Уточняется, что три автомобилиста столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе.

На место происшествия выезжали оперативные городские службы. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.