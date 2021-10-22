Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три автомобиля столкнулись на 106-м километре МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 106-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 106-й километр Карта всех событий

ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, чтотри автомобилиста столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе. На место происшествия прибыли оперативные городские службы.

— Заняты три полосы движения в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов, для движения свободны две полосы, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

В этот же день на 20-м километре МКАД столкнулись три микроавтобуса. В результате ДТП пострадал один человек, еще один участник погиб.

В четверг, 21 октября, на востоке столицы пенсионер погиб за рулем автомобиля и спровоцировал ДТП. Автомобиль Daihatsu, за рулем которого находился мужчина 1941 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в BMW. Водитель последней машины не пострадал. По предварительным данным, пенсионер умер еще до столкновения.

Читайте также:
ДТПстолкновение автомобилейГИБДД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте