Три автомобиля столкнулись на 106-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 106-й километр Карта всех событий

ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, чтотри автомобилиста столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе. На место происшествия прибыли оперативные городские службы.

— Заняты три полосы движения в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов, для движения свободны две полосы, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

В этот же день на 20-м километре МКАД столкнулись три микроавтобуса. В результате ДТП пострадал один человек, еще один участник погиб.

В четверг, 21 октября, на востоке столицы пенсионер погиб за рулем автомобиля и спровоцировал ДТП. Автомобиль Daihatsu, за рулем которого находился мужчина 1941 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в BMW. Водитель последней машины не пострадал. По предварительным данным, пенсионер умер еще до столкновения.