Три автомобиля столкнулись на 106-м километре МКАД
ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Уточняется, чтотри автомобилиста столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе. На место происшествия прибыли оперативные городские службы.
— Заняты три полосы движения в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов, для движения свободны две полосы, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.
О пострадавших в результате аварии не сообщается.
В этот же день на 20-м километре МКАД столкнулись три микроавтобуса. В результате ДТП пострадал один человек, еще один участник погиб.
В четверг, 21 октября, на востоке столицы пенсионер погиб за рулем автомобиля и спровоцировал ДТП. Автомобиль Daihatsu, за рулем которого находился мужчина 1941 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в BMW. Водитель последней машины не пострадал. По предварительным данным, пенсионер умер еще до столкновения.