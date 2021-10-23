Путин пригласил премьера Израиля Беннета посетить Санкт-Петербург

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить Санкт-Петербург вместе с женой. Об этом сообщили в канцелярии премьера в субботу, 23 октября.

— В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург, — говорится в сообщении.

Беннетт приглашение принял и уточнил, что будет рад вновь нанести визит. Путин встретился с премьер-министром Израиля в Сочи, тот не стал улетать в Тель-Авив в пятницу, 22 октября, а предпочел дождаться исхода шабата, отмечает РИА Новости.

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Путина и Беннета оказались продолжительными и конструктивными. Их встреча началась утром в пятницу, 22 октября.

Лидеры обсудили развитие двустороннего взаимодействия, ситуацию вокруг Сирии, Ирана и Афганистана, а также региональную безопасность. Беннет стал премьер-министром Израиля 13 июня, а до этого пост занимал Биньямин Нетаньяху, который бессменно возглавлял страну с 2009 года.