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Движение на двух набережных в Москве перекроют для проведения работ

Иван Юминов

Город
Движение на двух набережных в Москве перекроют для проведения работ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

Движение транспорта на участках Рубцовской и Семеновской набережных перекроют из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 октября.

— Напоминаем, что с 23 октября перекрыта Рубцовская набережная в связи с проведением дорожных работ в ЦАО, — говорится в сообщении.

Так, с 23 по 24 октября движение будет полностью перекрыто на Рубцовской набережной от Электрозаводского моста до дома 30, строения 1, корпуса 12 по улице Большая Почтовая. Полное перекрытие введут и в период с 30 по 31 октября на Семеновской набережной от улицы Гольяновская до улицы Большая Семеновская.

Двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении введут с 23 по 24 октября на Рубцовской набережной до владения 30, строения 1, корпуса 12 по улице Большая Почтовая до улицы Новая Дорога, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

22 октября сообщалось, что на трех магистралях в Москве увеличат разрешенную скорость с 27 октября. Так, на проспекте Генерала Дорохова ее увеличат до 80 километров в час, на Ленинградском шоссе можно будет ехать со скоростью до 70, а на Северо-Восточной хорде до 90 километров в час.

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