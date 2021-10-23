Почти 900 вылетов и выездов совершил МАЦ на спасение людей с начала года

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Специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) с начала года совершили более 870 выездов и вылетов на спасение людей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 23 октября.

— С начала года специалисты Московского авиационного центра совершили более 870 выездов и вылетов на поиски, аварийные и спасательные операции, а также для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения, — говорится в сообщении.

Под контролем санитарной авиации находится вся территория города, включая ТиНАО, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

15 августа сообщалось, что сотрудники МАЦ зачастую работают в нелегких погодных условиях: им приходится летать сквозь ливни и смог, иногда в полной темноте. За сутки специалистам центра поступает не менее трех–четырех вызовов.

Флот центра располагается на аэродроме Остафьево. Единицы воздушной техники ждут вызова на двух локациях: в ангаре для санитарных машин ВК117С-2 и на открытой площадке для санитарно-спасательных вертолетов КА-32.

Воздушные экипажи всегда находятся в режиме готовности на тот случай, если пострадавшего необходимо будет спасать из труднодоступной точки. Борт каждого судна оборудован носилками и диэлектрическим полом, который помогает проводить реанимацию прямо в процессе полета.