Захарова оценила высылку российских дипломатов из Косова

Фото: МИД РФ

Действия Приштины против российских дипломатов не несут последствий для их правового статуса, так как они имеют аккредитацию при миссии ООН в Косове. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 23 октября.

— В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства», — рассказала дипломат.

МООНК в рамках своих полномочий должна обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине, призвала она. Внешнеполитическое ведомство ожидает письменные гарантии от администрации ООН, приводит слова Захаровой сайт МИД.

22 октября президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух дипломатов России. По ее словам, на этой неделе она отправила запрос вице-премьеру «объявить персонами нон грата двух должностных лиц Отделения связи Российской Федерации в Косово из-за их вредной деятельности, которая негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенного образования.