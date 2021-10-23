Московский ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Столичный футбольный клуб ЦСКА победил самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1.
Гостям удалось открыть счет с помощью гола Ивана Сергеева (11-я минута). Красно-синие ответили мячами Чидеры Эджуке (57-я), Федора Чалова (85-я) и Антона Заболотного (89-я).
ЦСКА благодаря 23 очкам смог подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Наличие 16 очков в активе «Крыльев Советов» позволило им расположиться на восьмой строчке.
22 октября столичное «Динамо» одержало победу над подмосковными «Химками» в матче РПЛ. Встреча клубов на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 4:1.
Мяч в ворота соперников у победителей отправили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26-я, 62-я) и Константин Тюкавин (52-я). В составе «Химок» отличился Кемаль Адеми (90-я).
Футболисты «Динамо» появились на поле в ретроформе. Таким образом они почтили память Льва Яшина в честь 92-летия со дня его рождения. Подпись легендарного советского голкипера, выступавшего за московское «Динамо», нанесли на газон в центральном круге.