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Московский ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Иван Юминов

Спорт
Московский ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Фото: Twitter/pfc_cska

Столичный футбольный клуб ЦСКА победил самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1.

Гостям удалось открыть счет с помощью гола Ивана Сергеева (11-я минута). Красно-синие ответили мячами Чидеры Эджуке (57-я), Федора Чалова (85-я) и Антона Заболотного (89-я).

ЦСКА благодаря 23 очкам смог подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Наличие 16 очков в активе «Крыльев Советов» позволило им расположиться на восьмой строчке.

22 октября столичное «Динамо» одержало победу над подмосковными «Химками» в матче РПЛ. Встреча клубов на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 4:1.

Мяч в ворота соперников у победителей отправили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26-я, 62-я) и Константин Тюкавин (52-я). В составе «Химок» отличился Кемаль Адеми (90-я).

Футболисты «Динамо» появились на поле в ретроформе. Таким образом они почтили память Льва Яшина в честь 92-летия со дня его рождения. Подпись легендарного советского голкипера, выступавшего за московское «Динамо», нанесли на газон в центральном круге.

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