В Госдуме опровергли информацию о доступе к мессенджерам по паспорту

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Информация о том, что правительство России обязало мессенджеры запрашивать у пользователей паспортные данные, не соответствует действительности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в субботу, 23 октября.

— Правила для владельцев мессенджеров появились еще в 2018 году. Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги, — рассказал парламентарий.

Если оператор связи, по словам Хинштейна, расторгнет договор с пользователем, то он обязан уведомить об этом владельца мессенджера. Постановление кабинета министров коснется лишь закона от 2018 года, оно призвано скорректировать действующую практику, объяснил он.

СМИ сообщали, что правительство обязало мессенджеры запрашивать паспортные данные пользователей при регистрации с 2022 года. По утверждению ряда изданий, в стране якобы могли заблокировать иностранные сервисы, которые откажутся от работы по новым правилам, отмечает радио «Говорит Москва».