«По-царски»: подписчики остались в восторге от нового образа похудевшей Пеговой

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова удивила подписчиков новым образом в платье с принтом «турецкий огурец».

Пегова сделала снимок в ГУМе на фоне множества цветов розового цвета. Платье с ярким воротником дополнили кожаные сапоги, а в целом наряд подчеркнул ее стройную талию после похудения в последние месяцы.

Фото: instagram.com/pegovairina

«Какое платье, вам идет по-царски»; «Ира, вы просто супер — и как актриса, и как прекрасная женщина»; «Любимица наша, лучшая!»; «Как всегда, королева»; «Роскошная!»; «Платье с принтом вам очень к лицу!», — написали восторженные подписчики в Instagram.

19 октября Пегова рассказала, что считает себя счастливой женщиной, так как не знакома с ситуацией неразделенной любви. В ее жизни были отношения, которые себя исчерпывали, но это другое, поделилась артистка.

Счастливой, по ее словам, можно быть и без штампа в паспорте. Актриса раскрыла, что у нее отсутствует «навязчивая идея» выйти замуж.

Артистка поделилась, что первая признавалась в любви мужчинам и устраивала сюрпризы. Это самый «кайф и вкус» в отношениях, заключила Пегова.