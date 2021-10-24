Рейтинга Джо Байдена рекордно упал

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Популярность президента Соединенных Штатов Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на анализ результатов исследований Gallup, американского института общественного мнения.

Рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56 процентов до 44,7 процента). Отмечается, что такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов США. Предыдущим обладателем «рекорда» по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й американский президент Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 процентных пункта.

Таким образом, отмечается, что Байден, «разочаровал избирателей» больше, чем Джимми Картер, который занимал пост президента США в 1977-1981 годах и рейтинг которого упал за аналогичный период на 8,9 процентных пункта. Снижение рейтинга Дональда Трампа, предшественника Байдена на президентском посту, составило 4,4 процентных пункта, указало издание.

В статье говорится, что популярность американского лидера стала падать в июле, когда в стране выросла заболеваемость COVID-19, и хаотичный вывод американских войск из Афганистана в конце августа только усугубил ситуацию, передает РИА Новости.

Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем. Кроме этого, лидер американского государства сказал, что США готовы защищать Тайвань.