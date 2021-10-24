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«Сладкая принцесса»: Джанабаева показала подросшую дочку на отдыхе

Юлия Курганова

Общество
«Сладкая принцесса»: Джанабаева показала подросшую дочку на отдыхе
Фото: Intagram Альбина Джанабаева

Певица Альбина Джанабаева похвасталась солнечной атмосферой отдыха в обнимку с дочерью Агатой. Свежим фото артистка поделилась на личной странице в Instagram.

Малышка положила головку в панаме с цветочными принтом на мамину грудь. Альбина в зеленом топе с эффектом вязки нежно поцеловала наследницу.

Дочь Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой вызвала всеобщее умиление среди фолловеров знаменитостей.

«Какая сладкая булочка»; «Какая милая девочка! Будьте счастливы»; «Сладкая принцесса с красавицей-мамой»; «Прекрасные две девочки! Такие милашки, я не могу»; «Какая чудная пухляшка», — восхитились поклонники.

Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, почему Джанабаева «выжила» ее из группы. Татьяна Котова в эфире шоу «Главный вопрос» рассказала о случае, из-за которого стала врагом Альбины Джанабаевой, впоследствии выжившей ее из музыкального коллектива.

По словам певицы, в 2008 году на презентации нового клипа «ВИА Гры» она прилюдно высказала восхищение Валерию Меладзе за то, что тот виртуозно умеет представлять на сцене новые композиции.

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