Появилось видео, на котором подозреваемый в убийстве в Орске избавляется от тела

Фото: moscow-live

Следствие обнародовало видео, на котором подозреваемый в убийстве девушки в Орске тащит чемодан с ее телом по земле. Кадры были опубликованы в воскресенье, 24 октября, на YouTube канале СК РФ.

На видео показано, как предполагаемый убийца волочит чемодан, в котором находится жертва, а также допрос фигуранта этого дела.

На кадрах также можно увидеть, как правоохранители производят обыск в квартире у злоумышленника.

Тело убитой молодой девушки обнаружили в Оренбургской области 23 октября.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат. Это, как уточнил он, необходимо для всестороннего и качественного расследования инцидента.

Тело жертвы обнаружили дети, оно находилось в расчлененном состоянии в чемодане, утверждает Telegram-канал Mash. Предположительно, у тела девушки отсутствовала голова.